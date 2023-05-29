Польша с 1 июня закроет движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

Об этом говорится в постановлении правительства страны, принятом по инициативе МВД.

"С полуночи 1 июня будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или РФ", - говорится в тексте документа.

Закрыть границу для грузовиков из России и Белоруссии предложило МВД Польши. Польские СМИ писали, что эта мера станет ответом на предложение депутатов Госдумы заблокировать движение польских грузовиков в РФ.

На минувшей неделе Госдума решила запретить транзит польских фур через территорию России, а также заправляться топливом по российским розничным ценам, установив для них стоимость на уровне Евросоюза.

По мнению депутатов, это станет ответной мерой "за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику" и захват властями Польши школы при посольстве России в Варшаве.