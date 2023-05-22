Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов, поэтому приходится подрабатывать.

Об этом он сообщил в в эфире программы "Политики с кухни" издания Super Express.

По словам бывшего политика, раньше он получал 5-6 тысяч злотых в месяц (1,2-1,4 тысячи долларов), а сейчас его пенсия составляет 11 тысяч злотых (2,6 тысячи долларов).

79-летний Валенса заявил, что у него столько расходов, что "денег не хватает" и приходится подрабатывать, принимая участие в международных конференциях и форумах, а также давая лекции.

Это уже не первый раз, когда Валенса сетует на недостаток денег. В январе 2022 года он пожаловался на то, что его разорила пандемия COVID-19. Пандемия заставила экс-президента Польши прервать свои поездки и резко сократить число выступлений.

"Я банкрот, потому что получаю каждый месяц 6000 злотых пенсии, а жена тратит каждый месяц 7000", - заявил тогда Валенса.

В конце 2020 года он тоже говорил о полном отсутствии денег.

"В свое время я еще был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно. Нет средств, кроме пенсии. Было время, когда у меня было много денег, но я их в основном раздавал на общие цели, на благотворительность. Теперь у меня практически пустой карман", - поплакался бывший политик.