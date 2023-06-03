Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что переговорил с Рамзаном Кадыровым и "уладил конфликт", который начался после заявлений "кадыровцев" с жесткой критикой куратора ЧВК "Вагнер".

Но при этом он сказал, что если подобные наезды продолжатся, то ЧВК "Вагнер" на них ответит. Причем дал понять, что и с оружием в руках.

"Поверьте мне, при разборках между "Ахматом" и ЧВК "Вагнер" победитель был бы очевиден, но крови было бы пролито достаточно много", - сказал Пригожин, намекая, очевидно, на то, что победителем стал бы "Вагнер".

По его утверждению, Кадырова подбивает на конфликт с ЧВК некая "башня Кремля".

Также Пригожин заявил, что продолжит свои разборки с руководством минобороны РФ и обозначил конкретное место, где это теперь будет происходить - в Белгородской области. По заявлению Пригожина, минобороны ничего не делает, чтоб защитить регион от обстрелов и, если так будет продолжаться, то его "защитят" вагнеровцы. Причем, по словам куратора ЧВК, сделают это по собственной инициативе, "не спрашивая разрешения" у российских властей, от которых ему нужны только боеприпасы.

Так что, не исключено, что вскоре мы увидим новые пиар-акции Пригожина на тему "Шойгу, Герасимов, где боеприпасы". Только уже не из под Бахмута, а из Белгородской области.

По данным Института изучения войны, Пригожин с Кадыровым, вероятно, планируют на двоих подставить Минобороны РФ в Бахмуте.

Напомним, 1 июня Пригожин заявил о выводе основной части "вагнеровцев" из Бахмута.