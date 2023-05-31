Чеченец Хусейн Джамбетов, ранее воевавший за Украину с позывным "Бандера", а потом перешедший на сторону России, становится, похоже, новой звездой кадыровских соцсетей.

Буквально каждый день появляются новые видео с его участием. На одном из них он просит прощения у Рамзана Кадырова и чеченского народа.

На другом видео он стоит около карты, где рассуждает о наступлении на Кривой Рог для последующего захвата Киева.

Напомним, в РФ на Джамбетова заведено уголовное дело о терроризме.

К слову, вчера Кадыров заявил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации на территорию "ДНР" для начала наступательных действий.

Также после атаки беспилотников на Москву Кадыров призвал ввести в России военное положение, чтобы "использовать все боевые ресурсы".

Ранее мы писали, что глава Чечни отказался встречаться с пятью освобожденными из украинского плена в ходе последнего обмена чеченцами. Он считает, что теперь они должны с оружием в руках доказать, что не избегали боя и попали в плен не по своей воле. Речь идет о пяти чеченцах из полка "Ахмат-Север".