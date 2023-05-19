Хусейн Джамбетов, обвиняемый в РФ в том, что он воевал с позывным "Бандера" на стороне Украины в составе подразделения чеченских добровольцев, перешел на сторону россиян и переехал в Чечню. При этом он заявил, что ещё будучи в Украине, убивал украинских военных.

Видео с заявлением Джамбетова опубликовал чеченский оппозиционный блоггер Тумсо Абдурахманов.

"Спецгруппа ВСУ возвращалась тогда, уничтожив чеченцев, которых некоторые называют "кадыровцами"… Я открыл огонь и убил нескольких из этих украинских военных. Я убил их за то, что услышал, что они покушались на чеченскую честь и чеченскую кровь. Мне кричали: "Бандера, не стреляй, это наши". Я ответил: "Может быть, ваши, но не наши", и открыл огонь", - заявил Джамбетов.

Хотя в РФ на Джамбетова заведено уголовное дело о терроризме, тем не менее он приехал в Чечню и сейчас поддерживает Кадырова.

На одном из видео он стреляет в воздух из пистолета на плацу в Чечне, по которому идут "кадыровцы".

Ранее мы рассказывали, как Кадыров отказался встречаться с освобожденными из плена чеченцами.