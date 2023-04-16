Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался встречаться с пятью освобожденными из украинского плена в ходе последнего обмена чеченцами. Он считает, что теперь они должны с оружием в руках доказать, что не избегали боя и попали в плен не по своей воле.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Грозный сегодня вернулись из украинского плена пятеро чеченских бойцов. Журналисты поинтересовались у меня, что я думаю по этому поводу. Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися", - написал Кадыров.

Речь идет о пяти чеченцах из полка "Ахмат-Север", освобожденных вчера из украинского плена. В плен они попали 14 декабря.

Российская сторона (кроме Кадырова) пока не комментировала последний обмен пленными.

Хотя, судя по видео, который опубликовал украинский Координационный центр по обмену, российских пленных в РФ передали.

Напомним, сегодня Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В Украину вернули 130 человек из российского плена.

Среди освобожденных пленных 16 апреля есть пограничники, бойцы Вооруженных сил, территориальной обороны, Национальной гвардии, а также представители ВМС и ГНСУ. 48 из 130 освобожденных военных считались пропавшими без вести.