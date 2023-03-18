В Сети на днях появился ролик, на котором люди в украинской военной форме сжигают страницы из Корана и режут на нем свинину.

В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал 5 млн рублей за "ликвидацию" каждого участника ролика, а за "взятие живым" – 10 млн рублей.

Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

В то же время, представитель украинского МИД Олег Николенко назвал это видео фейком и считает, что его сняли россияне для дискредитации Украины среди мусульман.

"Россия показала ролик, в котором неизвестные представились украинскими солдатами, нарезающими свинину на Коране и сжигающими его страницы. Они говорят на ломаном украинском языке и используют русский армейский нож. Россия должна быть осуждена за оскорбление ислама в попытке дискредитировать Украину", – написал он в Twitter.

Ранее мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мусульманам из других стран и предложил тем, кто не хочет "жить под знаменем ЛГБТ", принять участие в войне в Украине.

Также "Страна" рассказывала, что Рамзан Кадыров призвал "стирать украинские города с лица земли" в ответ на удары по территории РФ.