Сжегший ранее Коран перед посольством Турции в Швеции Расмус Палудан повторил акцию сегодня.

Он сжег Коран перед посольством Турции в Копенгагене стоя в окружении полицейских.

Он также заявил, что будет сжигать Коран на этом же месте каждую пятницу, "пока Швеция не будет принята в НАТО".

"Я также даю обещание, что, когда он (Эрдоган - Ред.) примет Швецию в НАТО, я больше никогда в жизни не буду сжигать Коран перед посольством Турции", - заявил он.

Тем временем шведская газета Aftonbladet выдвинула версию, что сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме могло быть инициировано Россией с целью дискредитировать Швецию перед Турцией как возможного члена НАТО

На поступок ультраправого активиста датской антиисламистской партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана мог подтолкнуть шведский журналист Чанг Фрик, связанный с российским телеканалом RT, считает газета.

Издание сообщило, что Фрик оплатил необходимый взнос для проведения акции в Стокгольме. Однако сам журналист, известный своими пророссийскими взглядами, это отрицает.

Ранее мы писали, что недавно возле стокгольмской мэрии повесили чучело турецкого президента Эрдогана. В связи с этим Турция вызвала для объяснений посла Швеции в Анкаре. Кроме того, спикер Эрдогана Фахреттин Алтун назвал акцию "доказательством того, что шведские власти не сделали необходимых шагов против терроризма, как они утверждали в последнее время".

Напомним, что Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку курдов и выдать их активистов Анкаре.