Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что украинские спецслужбы выкрали его скакуна Зазу в Чехии и якобы продали ему его потом за 18 тысяч долларов.

Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Глава Чечни напомнил, что Зазу в 2014 году подпал под санкции и с тех пор находился в одной из конюшен Чехии.

"Оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими.

Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов", – написал Кадыров.

В марте Кадыров подтвердил информацию чешской полиции о том, что его коня действительно украли, и заявил, что стоимость лошади составляет 10 миллионов долларов.

На днях Кадыров отметился критикой в адрес куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за его демарш с угрозой уйти из Бахмута.

А зимой глава Чечни заявил о желании "денацифицировать" и "демилитаризировать" Польшу.