Министерство обороны РФ прокомментировало новые бои в Белгородской области.

Заявление ведомства приводят российские СМИ.

В Минобороны сообщили, что российские военные выявили попытку диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.

"4 июня с. г. подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы... переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", - заявили в ведомстве.

"По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - добавило российское военное министерство.

Как мы писали, сегодня появилась информация о боях в Новой Тавложанке. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал бои в упомянутом селе, упомянув ДРГ.

"На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке", - сказал он.

Также сегодня один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский сообщил об атаке ВСУ под Угледаром.