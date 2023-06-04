Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал обращение к нему главы "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, который предложил чиновнику приехать в село Новая Таволжанка и забрать двух российских пленных. В обращении Гладков впервые признал бои в упомянутом селе.

Обращение появилось в телеграм-канале Гладкова.

Губернатор признал бои в Новой Таволжанке, о которых ранее писали российские телеграм-каналы, и согласился забрать россиян - но на своих условиях.

"Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор о пленных. На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению", - заявил Гладков.

"Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними - это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 - МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска - Ред.) Шебекино. Гарантирую безопасность", - сказал губернатор.

Между тем военные паблики показали видео боев, предположительно, в Новой Таволжанке Белгородской области.

На кадрах видны солдаты, которые передвигаются между жилыми домами, и слышны выстрелы.

Однако российские телеграм-каналы пишут, что видео с уличными боями в Новой Таволжанке - это фейк. Они ссылаются на несовпадение номеров домов с теми, что есть в этом поселке. Также, по их мнению, там сейчас нет интернета, и жители выложить ролик не могли.

Впрочем, более конкретных доказательств того, что видео не правдивое, пока не приводится.

Ранее мы сообщали, что Капустин заявил о взятии в плен двух российских военных и предложил передать пленных губернатору Белгородчины. Вместо Гладкова на предложение сначала ответил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Между тем воюющий на стороне Украины "Польский добровольческий корпус" сегодня опубликовал видео своего участия в рейде в Белгородскую область, который состоялся 22 мая.