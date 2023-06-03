В России сообщают об обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области. Также в соцсетях публикуют видео последствий обстрела этого населённого пункта.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в регионе за сутки погибли пять человек.

Напомним, в Шебекино под Белгородом РФ после прилета возник пожар на предприятии, сгорели десять авто.

Вчера СМИ также сообщали об обстреле Белгородской области РФ и гибели двух женщин в Шебекино.

Что означают эти обстрелы и какие будут последствия мы подробно писали ранее.

Тем временем война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.