В Кремле отсутствует понимание, как реагировать на рейды подразделений "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области. В результате это вызывает хаос в информпространстве, рост волнений и критики.

Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW.)

Судя по тому, что от официальных российских источников поступают противоречащие друг другу заявления о ситуации в Белгородской области, в ISW предполагают, что Минобороны РФ и губернатор не согласовывают свои ответы на рейды.

"Реакция России в основном была сосредоточена на информационном воздействии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России", - говорится в отчете.

В результате такой несогласованности в информационном пространстве РФ растет тревога и хаос.

Напомним, что ранее в Кремле заявляли, что Путин в курсе ситуации в Белгородской области. При этом он отдельно не комментировал происходящее.

Также мы писали о том, что в "РДК" заявили, что губернатор Белгородской области не явился забрать российских военнопленных.

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