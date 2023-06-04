В "Русском добровольческом корпусе" заявили, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился забрать российских пленных.

Об этом говорится в видеообращении участников корпуса.

"РДК" заявлял, что готов передать пленных в Новой Таволжанке Белгородской области, а Гладков - что готов принять их в Шебекино. В итоге встреча вообще не состоялась.

Представители корпуса утверждают, что губернатор не явился в назначенное место, чтобы забрать пленных. А один из лидеров движения предположил, что в дальнейшем взятые в плен военные могут вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса".

Также в "РДК" высоко оценили куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах", - сказали в "РДК".

Напомним, днем "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео, как утверждалось, из поселка Новая Таволжанка. На нем командир РДК Денис Капустин заявил о взятии в плен двух российских военных. Видео внезапно прокомментировал Пригожин.

"Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", - заявил Пригожин.

Губернатор Белгородчины вскоре заявил, что готов забрать пленных российских военных, но в Шебекино.