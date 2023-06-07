В среду утром Россия уже дважды обстреляла Никопольский район. Под обстрел попали Мировская громада и Никополь.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Утром агрессор уже дважды атаковал Никопольский район. Сначала - Мировскую громаду из беспилотника. Затем - Никополь из тяжелой артиллерии. Последствия уточняются", - написал Лысак.

Также он сообщил, что сегодня продолжится урегулирование ситуации с обеспечением питьевой водой всех, кто получал ее из Каховского водохранилища.

Ранее в Никополе обстреляли церковь и частное предприятие, девять жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач.

Также вчера россияне вновь обстреляли аммиакопровод в Харьковской области. Зарегистрировано шесть прилетов в район насосной станции возле села Масютовка.

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Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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