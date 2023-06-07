В среду, 7 июня, Авдеевский коксохимический завод подвергся очередному обстрелу со стороны РФ.

Об этом сообщают местные паблики и публикуют фото и видео после обстрела.

Напомним, что 16 мая Россия также обстреляла Авдеевский коксохимический завод из авиации.

18 мая мы публиковали фото дворца культуры Авдеевского коксохима, разрушенного обстрелами. Тогда снаряды также попали в столовую АКХЗ "Дружба" и ГСЧС за ней. Также был обстрелян пятый санбыткорпус. Практически все постройки были разрушены.

Накануне в Авдеевке четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по городу.

Напомним, война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.