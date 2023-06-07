РФ вновь обстреляла Авдеевский коксохим
В среду, 7 июня, Авдеевский коксохимический завод подвергся очередному обстрелу со стороны РФ.
Об этом сообщают местные паблики и публикуют фото и видео после обстрела.
Напомним, что 16 мая Россия также обстреляла Авдеевский коксохимический завод из авиации.
18 мая мы публиковали фото дворца культуры Авдеевского коксохима, разрушенного обстрелами. Тогда снаряды также попали в столовую АКХЗ "Дружба" и ГСЧС за ней. Также был обстрелян пятый санбыткорпус. Практически все постройки были разрушены.
Накануне в Авдеевке четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по городу.
Напомним, война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.
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