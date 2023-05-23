В Авдеевке из-под завалов извлекли тела двух погибших. Также есть сообщения о женщине в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

Напомним, что в городе сегодня в результате авиаудара РФ обрушилась многоэтажка.

Изначально сообщалось о двух пострадавших, но говорилось, что под завалами могут находиться пять человек.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.