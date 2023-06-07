Город Украинск Донецкой области попал под артиллерийский обстрел. В результате три мирных жителя погибли, среди них ребенок.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Известно о трех погибших – взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей", – написал Ермак.

Вскоре после появления поста Ермака в городской военной администрации Украинска добавили, что уже известно о четырех раненых детях и одном взрослом.

Также сообщается, что в городе повреждены два частных дома и 14 многоэтажек.

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