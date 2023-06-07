Из правобережной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 13:00 7 июня эвакуировали 1700 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Со стороны РФ продолжаются обстрелы жилых кварталов во время эвакуации.

Также с утра была совершена хакерская атака на горячую линию ОВА, по которой только вчера было получено сотни звонков о помощи. Сейчас работу горячей линии уже восстановили.

Напомним, по состоянию на утро, на правом берегу Херсонской области было подтоплено 1 852 дома. Интенсивность подъема воды уменьшилась, но вода продолжает прибывать. Сегодня в течение ближайших 20 часов ожидается подъем воды еще на один метр.

Также сообщалось, что на дне Каховского водохранилища могли быть опасные вещества. В МОЗ призывают не пить воду из колодцев и ограничить использование из непроверенных источников.

Кроме того, из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и вызванного этим наводнения без света остаются 20 тысяч потребителей в Херсонской области, а в Херсоне подтоплено 129 трансформаторных подстанций.