Появились кадры из затопленных районов Херсона после вчерашнего подрыва Каховской ГЭС. В некоторых районах вода вышла из русла Днепра до 300 метров. Больше всего в городе затоплен район возле порта.

По словам местных жителей, в городе есть питьевая вода и в не затопленных районах есть электричество.

Ранее мы публиковали рассказ местной жительницы о том, что вчера в ее районе никого не эвакуировали.

Также сообщалось, что на дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ. В колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок. В МОЗ призывают не пить воду из колодцев и ограничить использование воды из непроверенных источников.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Вчера в Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек. Сегодня в течение ближайших 20 часов ожидается подъем воды еще на один метр.