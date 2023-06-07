МАГАТЭ усилит миссию на ЗАЭС после разрушения Каховской дамбы
МАГАТЭ на следующей неделе усилит свою миссию на захваченной Запорожской АЭС после разрушения каховской плотины.
Об этом сообщил глава Агентства Рафаэль Гросси в Twitter.
"На фоне вызывающих обеспокоенность событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС на следующий неделе", - написал Гросси.
Вчера Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Гросси, в ходе которого они договорились о визите главы МАГАТЭ в Киев.
Ранее в МАГАТЭ заявили о падении уровня воды в резервуаре Запорожской атомной станции.
При этом опрошенные "Страной" эксперты считают, что станция пока находится вне опасности, хотя риски остаются.
Также "Страна" писала о том, что британская разведка изучает инцидент с Каховской ГЭС.
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Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.
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