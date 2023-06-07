МАГАТЭ на следующей неделе усилит свою миссию на захваченной Запорожской АЭС после разрушения каховской плотины.

Об этом сообщил глава Агентства Рафаэль Гросси в Twitter.

"На фоне вызывающих обеспокоенность событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС на следующий неделе", - написал Гросси.

Вчера Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Гросси, в ходе которого они договорились о визите главы МАГАТЭ в Киев.

Ранее в МАГАТЭ заявили о падении уровня воды в резервуаре Запорожской атомной станции.

При этом опрошенные "Страной" эксперты считают, что станция пока находится вне опасности, хотя риски остаются.

Также "Страна" писала о том, что британская разведка изучает инцидент с Каховской ГЭС.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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