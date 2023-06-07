На вчерашнем заседании Совбеза ООН по каховской катастрофе представители Украины и России обвинили друг друг в разрушении дамбы.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица возложил ответственность на Россию и назвал случившееся "масштабным экологическим терактом", который стал крупнейшей за последние десятилетия антропогенной катастрофой в Европе.

В ответ постпред России Василий Небензя обвинил Украину в намеренном подрыве плотины, якобы чтобы отвлечь внимание от перегруппировки войск и нанести ущерб жителям прилегающих к ГЭС районов.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что разрушение плотины станет, вероятно, "самым значительным инцидентом, нанесшим ущерб гражданской инфраструктуре с момента начала российского вторжения в Украину". Он озвучил готовность ООН направить свой персонал в оккупированные Россией районы, чтобы оказать помощь людям.

Напомним, что постпред Китая при ООН заявил, что в случае ядерной катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС, никто не сможет быть в безопасности.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне оккупировали Каховскую ГЭС, она находилась под их контролем. Они заминировали объект, а потом подорвали.

В Кремле утверждают, что РФ не подрывала дамбу Каховской ГЭС.

Тем временем в США и Великобритании осуждают беспрецедентное ЧП в Херсонской области, но продолжают собирать данные о его причинах.