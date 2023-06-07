Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что пока рано делать окончательные выводы о том, кто разрушил Каховскую ГЭС. Хотя и заявил о "новом уровне российской агрессии".

Его цитирует The Telegraph.

"Наши военные и разведывательные службы сейчас тщательно изучают этот инцидент. Если это преднамеренное нападение, то оно станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и продемонстрирует новый уровень российской агрессии.

Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели подобные случаи в ходе конфликта. Но пока рано делать окончательные выводы", - заявил Сунак.

Вчера британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли сказал том, что слышал сообщения о взрыве на дамбе и риск наводнения, но пока слишком рано давать какую-либо содержательную оценку деталям.

"Но стоит помнить, что единственная причина, почему это вообще является проблемой, – это неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину", – сказал Клеверли.

В Белом доме также заявили, что продолжают собирать информацию после подрыва Каховской ГЭС.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.