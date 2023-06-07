За минувшие сутки из зон затопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС спасены 52 человека (из них двое детей).

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"За минувшие сутки спасены 52 человека, из них двое детей. Продолжаем работать и ликвидировать последствия русского террора. В настоящее время привлечены около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что удалось эвакуировать уже около 1300 человек.

В Херсоне с утра продолжают эвакуировать людей из затопленных районов. На видео - окрестности речного порта. Местных жителей вывозят на резиновых лодках.

Так сейчас выглядят Олешки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ряд пабликов пишет, что город затоплен почти полностью, и эвакуация оттуда резко осложнена. Многие жители ночевали на крышах домов.

По состоянию на утро, на правом берегу Херсонской области подтоплено 1 852 дома. Интенсивность подъема воды уменьшилась, но вода продолжает прибывать. Сегодня в течение ближайших 20 часов ожидается подъем воды еще на один метр.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.