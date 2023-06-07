После подрыва россиянами Каховской ГЭС на правом берегу Херсонской области подтоплено 1 852 дома.

Об этом утром 7 июня сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, ночью чрезвычайных происшествий не было зафиксировано. Интенсивность подъема воды уменьшилась, но вода продолжает прибывать. Сегодня в течение ближайших 20 часов ожидается подъем воды еще на один метр.

Подтопление дошло до Белозерской громады Херсонской области, которая еще вчера оставалась вне зоны подтопления.

По состоянию на утро со вчерашнего дня было эвакуировано 1457 человек. Из них 1286 вывезли из района Херсона - Корабел.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.