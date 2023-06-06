Во вторник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое вечернее видеообращение.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил, что в районе Бахмута ВСУ сегодня снова продвинулись вперед. Заявил, что прорыв дамбы на Каховской ГЭС не остановит украинского наступления. Рассказал об эвакуации затопленных населенных пунктов и обеспечении водой ряда городов, зависящих от Каховского водохранилища. Сообщил о заседаниях СНБО и ставки. Рассказал о телефонном разговоре с главой МАГАТЭ: договорились о визите Рафаэля Гросси в Киев.

Война в Украине идет 468-й день. Мы следим за новостями 6 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 5 июня. Вчера второй день подряд россияне сообщали о наступательных действиях украинских войск на юге Донецкой области. В Украине этого официально не подтверждали и предупреждали о фейках со стороны РФ.

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