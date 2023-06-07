Китай призвал не допустить ядерной катастрофы на Запорожской АЭС из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Вода в водохранилище продолжает убывать, и в будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности", - сказал Чжан Цзюнь.

Ранее в МАГАТЭ заявили о падении уровня воды в резервуаре Запорожской атомной станции.

При этом опрошенные "Страной" эксперты считают, что станция пока находится вне опасности, хотя риски остаются.

Напомним, Белый дом продолжает изучать ситуацию с подрывом Каховской ГЭС в Херсонской области и пока не может сказать, что произошло.

В ЕС назвали подрыв Каховской ГЭС военным преступлением.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Все о Каховской катастрофе мы рассказывали в отдельном материале.