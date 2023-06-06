Пример жестокости войны России в Украине. Генсек НАТО отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
Генсек НАТО назвал подрыв ГЭС примером "жестокости войны России в Украине".
Об этом он написал у себя в Twitter.
"Разрушение Каховской плотины сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", - написал Йенс Столтенберг.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель также обвинил Россию в случившемся. А Россия обвиняет в подрыве ВСУ - якобы посредством ракетных ударов.
Напомним, что дамбу Каховской ГЭС разрушили 6 июня. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.
Ранее "Страна" писала все, что известно о разрушении Каховской ГЭС и какие будут последствия для ситуации на фронте.
По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.