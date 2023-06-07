На дне Каховского водохранилища могли быть опасные вещества. В МОЗ призывают не пить воду из колодцев
На дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ. Также в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок.
Об этом предупреждает Минздрав Украины.
Специалисты уже отбирают пробы воды, а пока жителям дают советы, как минимизировать риск возникновения инфекционных заболеваний:
- Пейте только бутилированную или привозную воду.
- Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе - больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.
- Кипятите или дезинфицируйте воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
- Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
- Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
- Тщательно мойте руки с мылом.
- Не надевайте загрязненную при подтоплении одежду без предварительной стирки и дезинфекции.
Также выше по течению в ближайшие 3-5 дней будет наблюдаться мор рыбы из-за падения уровня воды. Есть такую рыбу ни в коем случае нельзя.
Ранее экологи рассказали, почему прорыв дамбы по всем признакам является экоцидом. И предупредили, что данная катастрофа может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.
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