На дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ. Также в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок.

Об этом предупреждает Минздрав Украины.

Специалисты уже отбирают пробы воды, а пока жителям дают советы, как минимизировать риск возникновения инфекционных заболеваний:

Пейте только бутилированную или привозную воду.

Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе - больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.

Кипятите или дезинфицируйте воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!

Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).

Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

Тщательно мойте руки с мылом.

Не надевайте загрязненную при подтоплении одежду без предварительной стирки и дезинфекции.

Также выше по течению в ближайшие 3-5 дней будет наблюдаться мор рыбы из-за падения уровня воды. Есть такую рыбу ни в коем случае нельзя.

Ранее экологи рассказали, почему прорыв дамбы по всем признакам является экоцидом. И предупредили, что данная катастрофа может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.