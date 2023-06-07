Херсон утром 7 июня. Фото: "Страна"

На дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ. Также в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок.

Об этом предупреждает Минздрав Украины.

Специалисты уже отбирают пробы воды, а пока жителям дают советы, как минимизировать риск возникновения инфекционных заболеваний:

  • Пейте только бутилированную или привозную воду.
  • Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе - больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.
  • Кипятите или дезинфицируйте воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
  • Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
  • Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
  • Тщательно мойте руки с мылом.
  • Не надевайте загрязненную при подтоплении одежду без предварительной стирки и дезинфекции.

Также выше по течению в ближайшие 3-5 дней будет наблюдаться мор рыбы из-за падения уровня воды. Есть такую рыбу ни в коем случае нельзя.

в МОЗ предупреждают о загрязнении воды

Ранее экологи рассказали, почему прорыв дамбы по всем признакам является экоцидом. И предупредили, что данная катастрофа может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

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