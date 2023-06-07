"Страна" пообщалась с жителями Херсона о том, как происходит эвакуация населения прибрежных районов.

Видео снято в 300 метрах от Днепра. Как говорят местные, вода здесь начала подниматься не от Днепра, а из дренажных систем.

Жительница Херсона Ольга, с которой мы поговорили, рассказывает, что вчера в ее районе никого не эвакуировали.

"Вчера целый день забирали своих знакомых маломобильных, кто тут живет. Вчера ни разу никто не приезжал, не говорил, чтобы эвакуировались. Машина эвакуационная была только возле прокуратуры, сюда не подъезжала, не спрашивала у людей ничего.

Мы вчера около 9 вечера забирали мужчину, который с внучкой лежачий, была вода по пояс уже, но в подъезде оставались люди. Были сильные прилеты, к людям никто не подъезжал, сколько мы тут были. С этого дома в 9 часов вечера я видела выходили 4 человека, но уже пройти было невозможно, потому что люди пенсионного возраста", - говорит Ольга.

По ее словам, местные власти были не готовы к такому событию.

"Я вчера звонила в 101 с утра, спрашивала, до каких улиц нужно эвакуироваться, до каких будет подниматься вода. В 7-8 часов утра 101 мне ответила, что у них нет никаких инструкций. Я позвонила в военную администрацию, но я переживаю, что военная администрация как всегда не реагирует ни на что. И сейчас вы видите утро, никто никак не реагирует. Полиция сюда не заходила. Я была полдня, не видела, чтобы сюда кто-то ездил", - говорит женщина.

При этом с соседних домов, по ее словам, людей все же эвакуировали.

Параллельно эвакуации город продолжает подвергаться обстрелам. Вчера вечером было три мощных прилета на квартал выше.

В районе нет света и связи со вчерашнего дня.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.