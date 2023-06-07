Появилось кадры эвакуации людей из затопленного после подрыва Каховской ГЭС микрорайона Остров в Херсоне. Этим занимаются как сотрудники ГСЧС, так и волонтеры на своих лодках.

Также в Херсон эвакуируются люди из левобережной части области, неподконтрольной Украине. В связи с чем прямо у мест, куда доставляют эвакуированных, прибывших проверяют по базам данных МВД, фотографируют и записывают персональные данные, после чего отпускают.

"Мы жили на даче на левом берегу Херсона, это была неподконтрольная часть. У нас был двухэтажный дом. Еще вчера затопило первый этаж, мы перебрались на второй этаж и ждали когда нас кто-то эвакуирует. У нашего соседа была лодка и когда он эвакуировался то забрал и нас. У нас также было жилье в микрорайоне Остров, но и оно сейчас затоплено. Что нам делать мы не знаем", - рассказывает женщина.

Напомним, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС к Херсону может подойти волна, похожая на цунами.

Также "Страна" писала, что МАГАТЭ усилит миссию на ЗАЭС после разрушения Каховской дамбы.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.