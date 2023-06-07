Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" сообщил, что вода в город больше не прибывает.

"Где-то в 12 ночи она остановилась, а на утро, например, на улице Первомайской в сторону стадиона, вода отошла на 15 метров в сторону Днепра. У нас затопило бюджетные помещения: дом культуры, стадион, парк культуры. Оккупационные войска не пускают людей на проспект Днепровский, который подтопило. Войска выставили и не пускают. Там уровень воды по колено, поэтому люди хотели зайти проверить свой дом", - говорит Коваленко.

По его словам, одна из худших ситуаций сейчас в селе Корсунка.

"Там очень большие затопления. Есть предварительная информация, что в этом селе погибла лежачая женщина. Пока не подтверждено, но информация такая есть", - сказал мэр Новой Каховки.

Ранее назначенные РФ "власти" Новой Каховки также заявляли, что уровень воды постепенно спадает.

Также администрация затопленного новокаховского зоопарка "Казкова діброва" сообщила, что часть животных все же выжила. Часть животных на момент затопления была за пределами зоопарка, что и помогло им спастись. Уцелели попугаи, белки-летяги, шиншиллы, морские свинки, хорьки, собака и коты.