Назначенные Россией т.н "власти Новой Каховки" заявили о том, что уровень воды постепенно спадает.

На фото и видео, которые публикуют местные телеграм-каналы, этот процесс уже заметен. На улицах видны следы вчерашних подтоплений.

Вчера сообщалось, что вода в Новой Каховке поднялась на уровень более 11 метров. Люди вынуждены были эвакуироваться в районы, которые находятся выше старой части города, где меньше всего воды на данный момент.

Ранее мы писали, что все животные в зоопарке Новой Каховки "Казкова диброва", кроме лебедей и уток, погибли. Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" сообщил, что этот зоопарк одним из первых попал под затопление.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом. Прорыв Каховской ГЭС приведет к страшным последствиям – как экологическим, так и гуманитарным.

Напомним, сегодня утром глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что интенсивность подъема воды уменьшилась, но вода продолжает прибывать. Сегодня в течение ближайших 20 часов ожидается подъем воды еще на один метр.

Подробнее о разрушении Каховской ГЭС мы рассказывали в отельном материале.