Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и вызванного этим наводнения без света остаются 20 тысяч потребителей в Херсонской области, а в Херсоне подтоплено 129 трансформаторных подстанций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По информации ведомства, на утро среды в Херсоне подтоплено и, соответственно, повреждено 129 трансформаторных подстанций и насосная станция Херсонской ТЭЦ. При этом основные мощности теплоэлектроцентрали пока остаются вне зоны риска.

Кроме того, добавили в Минэнерго, в Николаевской области в результате паводка подтоплены две солнечные электростанции. "Ситуацию на Запорожской АЭС постоянно мониторят эксперты "Энергоатома". Прямой угрозы из-за подрыва Каховской ГЭС для оккупированной электростанции пока нет", говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов РФ без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, эксперты заявляют, что подрыв Каховской ГЭС по всем признакам является экоцидом.

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Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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