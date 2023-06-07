Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины планирует построить три участка водопровода к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС населенным пунктам.

Водопровод будет пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, его общая протяженность составит 87 километров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что министерство развития общин, территорий и инфраструктуры инициировало выделение на вчерашнем заседании правительства 1,5 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для строительства магистральных водопроводов на юге Украины.

"Мы планируем как можно быстрее приступить к строительству трубопровода, насосных станций, расчистить и углубить водоканал. Наш первый шаг - согласовать маршрут его прохождения с учетом развития населенных пунктов и имеющихся коммуникаций. Далее начнем производить проектную документацию. После геологических и геодезических работ будет более четкая картина и сможем точно определить, сколько времени нужно, чтобы завершить такой масштабный проект", - прокомментировал Глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

Также сегодня правительство выделило Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областям более 845 миллионов гривен на транспортировку питьевой воды в населенные пункты, которые останутся без водоснабжения.

Напомним, в "Укргидроэнерго" заявили, что восстановление Каховской ГЭС обойдется в миллиард долларов.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.