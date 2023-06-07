Полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может попытаться взорвать другие ГЭС, чтобы заставить Украину отключить АЭС.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Мы же понимаем, какую роль играет гидрогенерация: охлаждение, стабилизация напряжения. Это очень важно. Атомные электростанции постоянно подают какое-либо напряжение, которое нужно периодически добавлять или уменьшать с помощью таких меньших генераций как ГЭС и ТЭС", - пояснил он.

Костенко объяснил, что если вывести из строя ГЭС, то будет сложно обеспечить Украину постоянной электроэнергией.

Напомним, что Сергей Наев сообщал, что Киевская ГЭС находится под защитой ПВО.

Ранее британская разведка предупредила о наводнениях, которые могут возникнуть в ближайшие дни из-за разрушения конструкции Каховской ГЭС из-за подрыва оккупационных войск.

Мы публиковали кадры затопленных улиц Херсона после подрыва Каховской ГЭС, на которых видны погруженные в воду дома и здания.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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