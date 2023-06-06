Киевской ГЭС не угрожает разрушение - она надежно прикрыта системой ПВО от ударов с воздуха и защищена войсками от действий ДРГ.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мероприятий полностью внедрен и уже действует.

Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимаем адекватные меры, что снижает и сводит к нулю возможные враждебные действия", – заявил Наев.

Что касается прорыва Каховской дамбы, он говорит, что военное командование заранее просчитало такую возможность, а потому это не повлияет на украинское наступление.

Ранее в Офисе президента сообщили, что подрыв Каховской ГЭС может повлиять на контрнаступление ВСУ, но стратегически ничего не изменит.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Мы анализировали возможные последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС.