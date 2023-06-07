В Новой Каховке выжила часть животных из зоопарка "Казкова діброва"
Часть животных из затопленного новокаховского зоопарка "Казкова діброва" все же выжила.
Об этом сообщает его администрация.
Уцелели попугаи, белки-летяги, шиншиллы, морские свинки, хорьки, собака и коты.
Вчера сообщалось, что выжили только водоплавающие животные - лебеди и утки. А около 300 животных погибло.
Однако теперь стало известно, что часть животных на момент затопления была за пределами зоопарка, что и помогло им спастись.
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