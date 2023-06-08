В четверг, 8 июня, РФ атаковала с помощью "Шахедов" Сумскую область. Также были обстрелы из минометов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

На территории Миропольской громады один дрон попал в школу, где возник пожар в пристройке к двухэтажному зданию, второй - в продуктовый магазин, третий - в нежилое помещение.

В Николаевской громаде беспилотник попал в ангар и зернохранилище агропредприятия. Повреждены несколько единиц сельхозтехники.

Ранее мы писали, что в результате обстрела Украинска погибла семья, четверо детей ранены.

За день до этого в Сумской области после очередного обстрела РФ под завалами погибли два человека.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.