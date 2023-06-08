Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть перспективы создавать ракеты с дальностью поражения более тысячи километров. Деньги на это уже выделяют.

Об этом он рассказал на мероприятии издания NV "Диалоги о восстановлении Украины".

Резников подчеркнул, что в Украине утверждена ракетная программа, на которую выделены соответствующие средства.

"Исполнителями программы являются украинские производители", - отметил он.

Министр напомнил, что у Украины уже есть опыт изготовления ракет, в том числе противокорабельных ракет "Нептун", которыми потопили крейсер "Москва".

В марте украинская компания AeroDrone заявила о запуске серийного производства беспилотников, способных летать на 3100 км. То есть аппараты смогут долететь до Москвы и вернуться обратно. Заявляется, что дроны компании D-80 Discovery и E-300 Enterprise способны нести до 80 и 300 кг полезной нагрузки соответственно.

А в апреле Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Соответствующий меморандум был подписан в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.