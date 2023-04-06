Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.

Соответствующий меморандум был подписан в ходе вчерашнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.

Камышин говорит, что наращивание производства боеприпасов - основная задача, поставленная сейчас перед его министерством.

Вчера сообщалось, что в ходе визита Зеленского Польша и Украина подписали соглашение о военных поставках и обсудили создание в Польше совместных военных предприятий, которые будут производить оружие и боеприпасы.

При этом "Укроборонпром" еще в марте заявлял, что совместно с неназванной страной НАТО запустил производство 125-мм снарядов для танковой пушки. Такие снаряды используются советскими танками Т-64, Т-72 и Т-80.

Напомним, Польша предоставляет Украине новый пакет военной помощи. Зеленский сообщил, что в новом пакете помощи будут польские БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО, в частности, очень эффективные Piorun, МиГи и прочее вооружение.