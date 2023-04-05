В среду, 5 апреля, Польша и Украина подписали соглашение о военных поставках.

Об этом пишет ВВС News.

Как сообщил Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким пресс-конференции, соглашение охватывает поставки Польшей бронетранспортеров Rosomak, самоходных минометов Rak, переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, истребителей МиГ и другого оружия.

О закупке Украиной 100 БТР Rosomak сообщалось в марте.

Rak - это самоходные 120-миллиметровые минометы на шасси того же БТР Rosomak.

Piorun - переносные зенитные комплексы, которые украинская армия применяет с начала войны.

О передаче Украине 14 истребителей советской модели МиГ-29 на этой неделе объявил президент Польши Анджей Дуда, добавив при этом, что в перспективе Польша может отдать Украине все 28 имеющихся у нее МиГов.

Зеленский и Моравецкий рассказали на пресс-конференции, что, кроме поставок техники и оружия, обсудили создание в Польше совместных военных предприятий, которые будут производить оружие и боеприпасы.

Напомним, Польша предоставит Украине новый пакет военной помощи.

Ранее мы рассказывали, что в конце февраля в Украину прибыли первые обещанные Варшавой танки Leopard 2.