Министр обороны Китая Ли Шанфу предложил министру обороны Украины Алексею Резникову использовать "все возможные средства" для того, чтобы попытаться положить конец войне с РФ. Он также пообещал расширить военные связи с Киевом.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, пишет Bloomberg.

Ли Шанфу встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и его командой в рамках Шангри-Ла Диалога в Сингапуре.

По словам Гаврилова, Китай продолжает настаивать на роли миротворца в войне, несмотря на свои тесные политические и экономические связи с Москвой. Во время встречи украинская сторона стремилась углубить понимание Пекином ситуации на местах.

"Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством. Я надеюсь, что после встречи мы увидим определенную динамику", - заявил замминистра.

Ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал западные государства не давать оружие "на поле боя". По его мнению, такой подход должен остановить войну в Украине. Он дал понять, что недавняя дипломатическая миссия не принесла ощутимых результатов. Пекин рассматривает возможность новых поездок.

При этом на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай "прямо не поддерживает" позицию Киева в войне с Россией. Украина отдает приоритет своим "мирным инициативам".