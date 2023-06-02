Спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал западные государства не давать оружие "на поле боя". По его мнению, такой подход должен остановить войну в Украине.

Об этом пишет Associated Press.

"Китай считает, что если мы действительно хотим покончить с войной, спасти жизнь и установить мир, для нас важно прекратить присылать оружие на поле боя, иначе напряженность будет только расти", – сказал Ли Хуэй журналистам.

Он дал понять, что недавняя дипломатическая миссия не принесла ощутимых результатов. Пекин рассматривает возможность новых поездок.

Сегодня Ли Хуэй также заявлял, что конфликт в Украине зашел в тупик, поэтому сторонам "будет непросто" собраться для продуктивных переговоров. По его мнению, это существенно усложняет ситуацию и задачу посредников вроде Пекина, которые пытаются организовать заключение мирного соглашения.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай "прямо не поддерживает" позицию Киева в войне с Россией. Украина отдает приоритет своим "мирным инициативам".

Ранее представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Мы анализировали, что значит этот визит.