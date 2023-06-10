Вечером в пятницу, 9 июня, в Одессе и Одесской области прогремели взрывы.

Власти заявили об атаке "Шахедов" на Одесскую область и сообщили о работе ПВО.

Местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

Тем временем одесские Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в городе, после которого в домах вылетели окна, а на место выехала машина скорой помощи.

Также появились первые фото и видео последствий атаки на Одессу.

Кроме того, местные паблики сообщают минимум о двух погибших после ракетной атаки.

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