На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Александр Прокудин в видеообращении.

"До сих пор на правом берегу затоплено 35 населенных пунктов, в воде 3 763 дома, но вода понемногу отступает. Если утром средний показатель воды достигал 5 метров 38 см, то на вечер он снизился почти до 5 метров. В Херсоне вода отошла до отметки 5 метров 8 см, что на 60 см ниже максимального уровня", – сказал он.

Напомним, что по данным на утро 9 июня в Херсонской области было затоплено более трех тысяч домов.

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