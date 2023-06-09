На оккупированном левобережье Херсонской области от потопа после подрыва Каховской ГЭС погибли 8 человек.

Об этом заявляет назначенный РФ "глава администрации" Константин Сальдо.

Он утверждает, что россияне эвакуировали более 5,8 тыс. человек из зон подтопления (украинские власти говорят, что эвакуация на левом берегу не проводится - Ред.).

Уровень воды в районах Олешек и Голой Пристани остается максимальным – 12 метров. В Новой Каховке она спала на 2,5 метра - до 9,5 метров.

Сообщается, что на левому берегу подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах.

Напомним, что в МВД сообщили о том, что в Херсоне после затопления погибли четыре человека, еще 13 пропали без вести.

Также мы писали о том, что в Херсонской области затоплено более трех тысяч домов.

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