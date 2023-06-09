В пятницу, 9 июня, в Херсонской области начался спад уровня воды.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его информации, в Херсоне вода держится на отметке 5,35 м. За вчерашний вечер уровень подтопления снизился на 20 см.

По состоянию на 9 июня, в 32 населенных пунктах Херсонской области затоплено 3 624 дома. Было эвакуировано 2352 человека и около 550 животных.

Напомним, что 6 июня РФ подорвала дамбу Каховской ГЭС, после чего вода затопила прибрежные населенные пункты и дошла до некоторых районов Херсона - Корабел и Остров. В Херсонской области была объявлена эвакуация для жителей затопленных районов.

Мы публиковали фото и видео из подтопленного Херсона. Людей эвакуируют на лодках.

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