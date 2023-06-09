Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 8 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о продолжении эвакуации из затопленных районов. Отметил, что Россия продолжает обстрелы Херсона. Пообещал обеспечить людей питьевой водой, несмотря на Каховскую катастрофу. Рассказал о военном совещании с командующими и поблагодарил украинских защитников на линии фронта.

Напомним, губернатор Херсонской области Александр Прокудин заявил, что с правого берега Херсонской области эвакуировали 1 999 человек, из них почти полторы тысячи - из района Корабел в Херсоне.

Ранее мы писали, что из микрорайона Остров в Херсоне жителей эвакуируют на лодках. Этим занимаются как сотрудники ГСЧС, так и волонтеры.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.