По состоянию на утро 8 июня с правого берега Херсонской области эвакуировали 1 999 человек, из них почти полторы тысячи - из района Корабел в Херсоне.

Об этом в утренней сводке о ситуации после подрыва Каховской ГЭС заявил губернатор Херсонской области Александр Прокудин.

По его словам, утром средний уровень подтопления составил 5,61 метра.

Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонского региона, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС.

Накануне в Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

"Страна" публиковала фото затопленных улиц Херсона после подрыва Каховской ГЭС. В некоторых районах вода вышла из русла Днепра до 300 метров. Больше всего в городе затоплен район возле порта.

Украина уже обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

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